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Сериал «Чем мы заняты в тени» завершится шестым сезоном

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:08

Шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени» станет последним. Об этом сообщил Vulture.

Финальные эпизоды начнут снимать в январе. Когда они выйдут на экраны, пока неизвестно. Новые серии завершат историю о вампирах Нандо, Ласло, Наде, Колине и их знакомом Гильермо.

За основу сериала «Чем мы заняты в тени» взят фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, который рассказывает о жизни соседей-вампиров, пытающихся выжить в современном мире.

В шоу снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Харви Гийен и Марк Прокш. В разных сезонах сериала можно было также увидеть Тильду Суинтон, Дэнни Трэхо, Софию Копполу, Джима Джармуша и Паттона Освальта.

Первый сезон «Чем мы заняты в тени» вышел в марте 2019 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей. О продлении сериала на пятый и шестой сезоны стало известно летом 2022 года.

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Мэтт БерриДэнни ТрэхоДжим Джармуш
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