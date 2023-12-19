Сериал «Чем мы заняты в тени» завершится шестым сезоном

Финальные эпизоды начнут снимать в январе. Когда они выйдут на экраны, пока неизвестно. Новые серии завершат историю о вампирах Нандо, Ласло, Наде, Колине и их знакомом Гильермо.
За основу сериала «Чем мы заняты в тени» взят фильм «Реальные упыри» Джемейна Клемента и Тайки Вайтити, который рассказывает о жизни соседей-вампиров, пытающихся выжить в современном мире.
В шоу снялись Кайван Новак, Мэтт Берри, Наташа Деметриу, Харви Гийен и Марк Прокш. В разных сезонах сериала можно было также увидеть Тильду Суинтон, Дэнни Трэхо, Софию Копполу, Джима Джармуша и Паттона Освальта.
Первый сезон «Чем мы заняты в тени» вышел в марте 2019 года и получил положительные отзывы критиков и зрителей. О продлении сериала на пятый и шестой сезоны стало известно летом 2022 года.