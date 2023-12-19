Опрос: россияне потратят 54 тыс. рублей на празднование Нового года

Сильнее всего на бюджете отразятся подарки родным и близким, на которые россияне собираются потратить в среднем 21 846 рублей (на 6662 рубля больше, чем в 2022-м). Новогодний досуг обойдется в 20 467 рублей (+6090 рублей), а стол — в 11 754 рубля (+3648 рублей).