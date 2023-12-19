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Опрос: россияне потратят 54 тыс. рублей на празднование Нового года

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:05

Россияне потратят рекордные 54 067 рублей на празднование Нового года, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Таким образом, за последний год средние планируемые расходы на новогодний стол, подарки и досуг выросли на 16 399 рублей.

Сильнее всего на бюджете отразятся подарки родным и близким, на которые россияне собираются потратить в среднем 21 846 рублей (на 6662 рубля больше, чем в 2022-м). Новогодний досуг обойдется в 20 467 рублей (+6090 рублей), а стол — в 11 754 рубля (+3648 рублей).

ВЦИОМ также выяснил, на кого ложатся новогодние траты. Согласно опросу, больше всего денег на празднование тратят мужчины — 30 368 рублей против 15 516. Чем старше россияне, тем на меньшую сумму они планируют раскошелиться.

Так, самой расточительной группой стала молодежь 18–24 лет (72 648 рублей), самой экономной — представители старшего поколения 60+ лет (30 451 рубль). При этом каждый второй в самой возрастной категории не собирается тратиться на новогодний досуг (49%).

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