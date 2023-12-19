Опрос: россияне потратят 54 тыс. рублей на празднование Нового года

Россияне потратят рекордные 54 067 рублей на празднование Нового года, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.
Таким образом, за последний год средние планируемые расходы на новогодний стол, подарки и досуг выросли на 16 399 рублей.
Сильнее всего на бюджете отразятся подарки родным и близким, на которые россияне собираются потратить в среднем 21 846 рублей (на 6662 рубля больше, чем в 2022-м). Новогодний досуг обойдется в 20 467 рублей (+6090 рублей), а стол — в 11 754 рубля (+3648 рублей).
ВЦИОМ также выяснил, на кого ложатся новогодние траты. Согласно опросу, больше всего денег на празднование тратят мужчины — 30 368 рублей против 15 516. Чем старше россияне, тем на меньшую сумму они планируют раскошелиться.
Так, самой расточительной группой стала молодежь 18–24 лет (72 648 рублей), самой экономной — представители старшего поколения 60+ лет (30 451 рубль). При этом каждый второй в самой возрастной категории не собирается тратиться на новогодний досуг (49%).