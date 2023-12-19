В Приморье появится круглогодичный морской курорт

На юге Приморья появится круглогодичный морской курорт. Первые 750 номеров сдадут в 2027 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.
«Заключено соглашение, предполагающее 30 млрд рублей инвестиций и создание 3,8 тысячи номеров. Курорт реализуется в три очереди до 2031 года», — сказал он.
Общая территория курорта составит 150 гектаров, а протяженность пляжа — около одного километра. Ожидается, что проект привлечет до 500 тыс. посетителей в год.
Летом этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году в России появятся круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.
По его словам, приоритетными курортами могут стать «Новая Анапа» и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).