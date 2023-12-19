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В Приморье появится круглогодичный морской курорт

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:43

На юге Приморья появится круглогодичный морской курорт. Первые 750 номеров сдадут в 2027 году, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.

«Заключено соглашение, предполагающее 30 млрд рублей инвестиций и создание 3,8 тысячи номеров. Курорт реализуется в три очереди до 2031 года», — сказал он.

Общая территория курорта составит 150 гектаров, а протяженность пляжа — около одного километра. Ожидается, что проект привлечет до 500 тыс. посетителей в год.

Летом этого года вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что к 2030 году в России появятся круглогодичные морские курорты на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.

По его словам, приоритетными курортами могут стать «Новая Анапа» и Абрау-Дюрсо, Крым («Золотые пески России» и Саки), Каспийский прибрежный кластер (Дагестан), Калининград («Русская Балтика»), Приморский край (Владивосток, Хасанский район).

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