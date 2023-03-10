В России отели с «все включено» обяжут без ограничений предоставлять алкоголь гостям

Если отель работает по системе «ультра все включено», то его гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. Помимо этого, в пятизвездочных отелях с «ультра все включено» на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.