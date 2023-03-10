В России отели с «все включено» обяжут без ограничений предоставлять алкоголь гостям

В России утвердили стандарты «все включено» и «ультра все включено», согласно которым алкоголь отечественного производства должен предоставляться в неограниченном количестве на обед и ужин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
В документе также указано, что на шведском столе должно быть представлено: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе.
Если отель работает по системе «ультра все включено», то его гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. Помимо этого, в пятизвездочных отелях с «ультра все включено» на завтрак должно в неограниченном количестве предлагаться игристое вино.
В документе также говорится, что в отелях с тремя звездами и ниже, работающими по системе «все включено», должно быть не менее двух баров, в четырехзвездочных гостиницах — не менее трех, в пятизвездочных — не менее четырех.
В отелях с «ультра все включено» их рекомендуемое количество в зависимости от категории: два, четыре и шесть баров соответственно.
Требования к «все включено» и «ультра все включено» были закреплены в России впервые. Они начнут действовать 30 июня 2023 года.