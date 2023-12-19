Чарли Ханнам подтвердил, что рассматривался на роль Энакина Скайуокера в «Звездных войнах»

Чарли Ханнам был в шаге от того, чтобы исполнить роль Энакина Скайуокера в приквелах «Звездных воин». Об этом актер рассказал изданию ET во время интервью в преддверии премьеры нового фильма со своим участием — «Мятежной Луны» Зака Снайдера.
Ханнам подтвердил, что пробовался на роль Скайуокера и даже лично обсуждал ее с Джорджем Лукасом.
«Я уже успел позабыть об этом, но да, я пробовался на роль. Дошло до того, что я лично встречался с Лукасом, но, думаю, он общался со многими актерами. Мне кажется, кроме меня, на эту роль рассматривали еще двух или трех людей», — поделился актер.
По его словам, у него в памяти осталось немного деталей встречи с создателем франшизы, но он вспоминает, что очень волновался. «Я помню, что это было очень неловко. Я вышел с прослушивания и подумал: „Ну, я точно не получу роль“. И я был прав. Иногда все решает атмосфера», — добавил Ханнам, которому на тот момент было 19 лет.
В 2000 году о том, что он обсуждал с Лукасом исполнение роли Энакина, рассказал Леонардо Ди Каприо. Также на эту роль рассматривали Райана Филлиппа и Пола Уокера. В итоге выбор пал на малоизвестного канадского актера Хейдена Кристенсена.
Новый фантастический боевик Зака Снайдера с Чарли Ханнамом «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» выйдет на Netflix 22 декабря 2023 года. Многие критики уже посмотрели фильм и по большей части остались недовольны новой картиной режиссера.