Чарли Ханнам подтвердил, что рассматривался на роль Энакина Скайуокера в «Звездных войнах»

По его словам, у него в памяти осталось немного деталей встречи с создателем франшизы, но он вспоминает, что очень волновался. «Я помню, что это было очень неловко. Я вышел с прослушивания и подумал: „Ну, я точно не получу роль“. И я был прав. Иногда все решает атмосфера», — добавил Ханнам, которому на тот момент было 19 лет.