В российских кинотеатрах вновь покажут «Принцессу Мононоке» Хаяо Миядзаки

18 января в российском кинопрокате повторно стартует приключенческое аниме Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке» 1997 года. Об этом «Афише Daily» рассказали в компании Russian World Vision, которая выпустит картину в кино.
Сюжет «Принцессы Мононое» разворачивается в Японии XV века, когда в стране появилось первое огнестрельное оружие. Молодой принц Ашитака, убив в лесу страшного демона-вепря, заразился неизлечимой болезнью и навлек на себя смертельное проклятие. Деревенская старуха-знахарка сказала, что у него есть только один шанс выжить. Для этого он должен отправиться на запад, туда, где царствует зло, и избавиться от проклятия.
Студия Ghibli выпустила «Принцессу Мононоке» в 1997 году. На тот момент это было самое дорогое аниме в истории — с бюджетом в 23,5 млн долларов. Картину тепло встретили критики, а в прокате она собрала 150 млн долларов.
На прошлой неделе новая работа Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» стала первым аниме, возглавившим прокат в Северной Америке. За стартовый уик-энд новая работа Хаяо Миядзаки заработала в США 12,8 млн долларов.