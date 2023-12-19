«В 2023 году в Okko было много ярких спортивных моментов, но турнир в Эр-Рияде с боем Бивол — Линдон стоит особняком. 23 декабря мы эксклюзивно покажем весь Day of Reckoning, одно из самых крупных событий в мире бокса за год. Я надеюсь, что поклонники этого спорта высоко оценят качество трансляции и уровень комфорта при просмотре бокса в Okko, и в новом году мы сможем предложить зрителям еще больше звездных турниров», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.