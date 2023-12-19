Okko проведет эксклюзивную трансляцию боксерского турнира Day of Reckoning («Судный день») в Саудовской Аравии. Посмотреть все восемь боев вечера подписчики Okko смогут без дополнительной платы — как в прямом эфире, так и в записи, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Главным поединком станет встреча двухкратного чемпиона в тяжелом весе по версии WBA британца Энтони Джошуа и действующего чемпиона в этой категории шведа Отто Валлина. В соглавном бою сойдутся экс-чемпионы мира в супертяжелом весе — Деонтей Уайлдер из США и Джозеф Паркер из Новой Зеландии.
Еще одним важным событием станет бой чемпиона в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола с Линдоном Артуром из Великобритании. Бивол в одиннадцатый раз будет защищать свой титул. Этот поединок Okko покажет соэксклюзивно с Первым каналом.
Также на Okko можно будет посмотреть схватки Арсланбека Махмудова с Агитом Кабайелом, Филипа Хрговича с Марком Де Мори, Джея Опетайи с Эллисом Зорро, Даниеля Дюбуа с Джарреллом Миллером и Фрэнка Санчеса с Джуниором Фа.
Бои будут комментировать Ян Баранчук и Григорий Стангрит. Предварительное время старта трансляции — 19.45 по московскому времени. Дополнительную информацию можно найти в соцсетях «Okko Спорт».
«В 2023 году в Okko было много ярких спортивных моментов, но турнир в Эр-Рияде с боем Бивол — Линдон стоит особняком. 23 декабря мы эксклюзивно покажем весь Day of Reckoning, одно из самых крупных событий в мире бокса за год. Я надеюсь, что поклонники этого спорта высоко оценят качество трансляции и уровень комфорта при просмотре бокса в Okko, и в новом году мы сможем предложить зрителям еще больше звездных турниров», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
Недавно Okko открыл в Москве поп-ап-бар в стилистике фильмов Уэса Андерсона, он расположен в пространстве «Профсоюз». В меню входят коктейли, вдохновленные культовыми лентами «Казино „Рояль“», «Большой Лебовски» и «Любовь и голуби», а также оригинальными проектами Okko — «Оффлайн» и «Волшебный участок».