Okko откроет поп-ап-бар в «Профсоюзе» в стилистике фильмов Уэса Андерсона

9 декабря Okko откроет поп-ап-бар в пространстве «Профсоюз». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Его интерьер выполнен в стилистике фильмов Уэса Андерсона. В меню входят коктейли, вдохновленные культовыми лентами «Казино „Рояль“», «Большой Лебовски» и «Любовь и голуби», а также оригинальными проектами Okko — «Оффлайн» и «Волшебный участок».
Вечеринка-открытие поп-ап-бара начнется в 20.00. За музыку будут отвечать актеры Василий Симонов («Новенький», «Трезвый водитель») и Павел Юдин («Нереалити», «Всё и сразу»). На сцене фонтана состоится живое выступление актрисы Риты Крон.
Все подписчики Okko смогут не только посетить «Профсоюз» без внесения депозита, но и принять участие в лотерее. А за подписку на аккаунт онлайн-кинотеатра в телеграме и во «ВКонтакте» посетители получат бесплатный приветственный напиток.
«„БарOkko“ — это наш взгляд на то, каким должен быть хороший бар, — стильным и немного эксцентричным. В новую локацию Okko хочется вернуться за бомондной атмосферой кинопремьеры, комфортной обстановкой и любимым коктейлем Джеймса Бонда или напитком из хита Okko „Волшебный участок“», — подчеркнул директор онлайн-кинотеатра по маркетингу Сергей Костров.