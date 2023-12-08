Okko откроет поп-ап-бар в «Профсоюзе» в стилистике фильмов Уэса Андерсона

Все подписчики Okko смогут не только посетить «Профсоюз» без внесения депозита, но и принять участие в лотерее. А за подписку на аккаунт онлайн-кинотеатра в телеграме и во «ВКонтакте» посетители получат бесплатный приветственный напиток.