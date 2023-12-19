Умер актер Джеймс Маккэффри, озвучивший Макса Пейна

До начала карьеры в озвучке видеоигр, Маккэффри более 30 лет снимался в кино и сериалах. Свои первые роли он сыграл в конце 80-х и начале 90-х. Среди них — полицейская тв-драма «New York Undercover» и приключенческое тв-шоу «Вайпер».