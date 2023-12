Умер актер Джеймс Маккэффри, озвучивший Макса Пейна

Актер озвучил роль агента ФБР Алекса Кейси в играх «Alan Wake» и «Alan Wake 2» — на недавней Game Awards сиквел хоррора получил награды за «Лучший геймдизайн», «Лучшее повествование» и «Лучший арт-дизайн». Голос Маккэффри можно также услышать в играх «Control» (2019) and «Alone in the Dark» (2008).