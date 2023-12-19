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Умер актер Джеймс Маккэффри, озвучивший Макса Пейна

Александр Голиков
Сегодня в 10:04

Джеймс Маккэффри, озвучивший главного персонажа серии игр «Max Payne», а также Алекса Кейси в «Alan Wake 2», скончался от рака в возрасте 65 лет. Об этом сообщил Variety со ссылкой на менеджера актера.

По информации TMZ, у актера диагностировали множественную миелому.

До начала карьеры в озвучке видеоигр, Маккэффри более 30 лет снимался в кино и сериалах. Свои первые роли он сыграл в конце 80-х и начале 90-х. Среди них — полицейская тв-драма «New York Undercover» и приключенческое тв-шоу «Вайпер».

Актер также появился в сериалах «Спаси меня», где он сыграл пожарного, погибшего во время терракта 11 сентября, «Секс с большом городе», «Форс-мажоры», «Голубая кровь», «Как вращается мир» и «Джессика Джонс».

Поклонникам видеоигр Маккэффри был знаком благодаря озвучке Макса Пейна, угрюмого антигероя из популярной серии шутеров от третьего лица. Он озвучил персонажа во всех играх франшизы: оригинальной «Max Pane» 2001 года, сиквеле «Max Payne 2: The Fall of Max Payne» (2003) и последней части «Max Payne 3» 2012-го. В 2008 году вышла экранизация игры с Марком Уолбергом, сам Маккэффри сыграл эпизодическую роль в фильме.

Актер озвучил роль агента ФБР Алекса Кейси в играх «Alan Wake» и «Alan Wake 2» — на недавней Game Awards сиквел хоррора получил награды за «Лучший геймдизайн», «Лучшее повествование» и «Лучший арт-дизайн». Голос Маккэффри можно также услышать в играх «Control» (2019) and «Alone in the Dark» (2008).

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Джеймс МаккэффриАлекс КейсиДжессика ДжонсМарк Уолберг
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