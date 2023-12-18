Звезда «Теории большого взрыва» Кейт Микуччи рассказала, что вылечилась от рака легких

Американская актриса и комик Кейт Микуччи, снимавшаяся в ситкоме «Теория большого взрыва», рассказала о выздоровлении от рака легких. Об этом написал Variety.
Микуччи поделилась, что перенесла операцию на прошлой неделе, в результате которой ей удалили раковую опухоль. «Мне больше не нужно никакое другое лечение», — написала артистка на своей странице в TikTok.
Она поблагодарила врачей и медсестер, которые заботились о ней. «Спасибо, что обнаружили рак на ранней стадии, ведь мне очень, очень повезло», — подчеркнула Микуччи.
Актриса также выразила благодарность подписчикам и поклонникам за поддержку, которая была ей необходима. «Я чувствую себя по-настоящему хорошо сегодня, и, честно говоря, я так взволнована и очень благодарна», — призналась она.
Микуччи рассказала, что у нее диагностировали рак легких, в середине декабря. Артистка призналась, что диагноз был неожиданностью, поскольку она никогда не курила.