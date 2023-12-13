У Кейт Микуччи из «Теории большого взрыва» диагностировали рак легких

Актриса Кейт Микуччи, сыгравшая роль Люси в «Теории большого взрыва», сообщила, что у нее диагностировали рак легких.
«Это очень странно, потому что я никогда в жизни не курила сигарет. Так что это было неожиданно. Но, думаю, такое случается», — прокомментировала она в своем тиктоке.
По словам Микуччи, ей уже сделали операцию по удалению опухоли и процедура прошла успешно. «Самая лучшая новость в том, что болезнь обнаружили на ранней стадии, удалили ее, и я в полном порядке», — сказала актриса.
Помимо «Теории большого взрыва», 43-летняя актриса появлялась в сериалах «Клиника», «Дурман» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», а также озвучивала персонажей в «Утиных историях» и «Скуби-Ду».
В конце ноября о прогрессирующей онкологии рассказала Шеннен Доэрти, известная по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные». Актриса, у которой в этом году развилась уже четвертая стадия рака, призналась, что заболевание поразило ее мозг и кости.