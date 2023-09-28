МТС открыла школьный онлайн-курс по веб-дизайну

МТС запускает бесплатный курс по веб-дизайну для школьников, пройти его можно на онлайн-платформе «Поколение М», рассказали представители компании «Афише Daily».
В формате воркшопов учеников со всей России проведут через все этапы создания веб-сайтов, начиная от концепции, дизайна и заканчивая оптимизацией.
По итогам обучения участникам предложат создать собственный проект, и авторы самых ярких будут приглашены на стажировку в МТС.
Онлайн-курс для образовательной платформы «Поколение М» рассчитан как на начинающих дизайнеров, так и на продвинутых слушателей. В базовую программу включены основы веб-дизайна: в ней школьники изучат графические инструменты Tilda и Figma, принципы дизайна страниц, пользовательского интерфейса и опыта.
Для подростков с развитыми навыками веб-дизайнера предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники — например, адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Участники изучат лучшие практики и тренды, а также получат шанс поработать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma. Кроме того, они освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.
Как лидер в сфере информационных технологий, МТС заинтересована в развитии нового поколения специалистов и создании комьюнити, говорит первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
«Ранее мы запустили прикладные курсы в нескольких ведущих техвузах, открыли базовую кафедру по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Прямо сейчас принимаем заявки на всероссийскую олимпиаду по программированию, участвовать в которой могут как школьники и студенты, так и ведущие ИТ-специалисты», — рассказывает он об уже действующих инициативах.
«Нам важно, чтобы ребята из регионов, заинтересованные технологиями, могли как можно раньше узнавать о разных ИТ-профессиях и пробовать свои силы. Именно поэтому мы запускаем бесплатную ИТ-школу на образовательной платформе МТС „Поколение М“. Этот проект поможет нам в увлекательном и креативном формате делиться знаниями с миллионами детей и подростков по всей стране», — уверен Воронин.
Обучение продлится два месяца, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. ИТ-команда компании будет оценивать работы по критериям функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Проделанный труд не останется незамеченным: школьники получат сертификаты о прохождении курса и смогут приложить работу к своему портфолио, а наиболее успешные ребята получат приглашение на стажировку в МТС.