МТС открыла школьный онлайн-курс по веб-дизайну

Обучение продлится два месяца, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. ИТ-команда компании будет оценивать работы по критериям функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Проделанный труд не останется незамеченным: школьники получат сертификаты о прохождении курса и смогут приложить работу к своему портфолио, а наиболее успешные ребята получат приглашение на стажировку в МТС.