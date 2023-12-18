Тимоте Шаламе рассказал о своем несостоявшемся камео в «Барби»

Тимоте Шаламе, который должен был сняться в «Барби», пошутил на шоу The Tonight Show с Джимми Фэллоном, что мог бы стать одним из забытых вариантов Кена. Его слова передает Deadline.
«Я точно не знаю, какую роль мне бы предложили, но, скорее всего, я был бы одним из забытых вариантов Кена. Наверное, каким‑то его французским другом, но я не уверен», — сказал актер.
Летом Грета Гервиг говорила, что Тимоте Шаламе и Сирша Ронан появятся в «Барби». Ранее постановщица работала с ними на картинах «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины».
Однако задуманному не удалось случиться, так как оба актера оказались заняты. Во время производства «Барби» Шаламе снимался в «Вонке» и второй части «Дюны», а Ронан продюсировала собственный проект The Outrun.