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Wildberries начал работать с продавцами из Китая

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:09

Wildberries вышла на китайский рынок, начав работать с местными производителями и продавцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владелицу маркетплейса Татьяну Бакальчук.

«Они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — подчеркнула предпринимательница.

Она также уточнила, что российский бизнес останется в приоритете и на него выход на китайский рынок никак не повлияет. По словам Бакальчук, деятельность Wildberries за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% приходится на Россию.

За последние два года компания зарегистрировала свой товарный знак в Индии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Монголии, Афганистане и Северной Корее. Сейчас Wildberries представлена в Беларуси, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане.

Раньше она также присутствовала в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Однако после февраля 2022 года компания была вынуждена покинуть эти страны.

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