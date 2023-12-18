Wildberries начал работать с продавцами из Китая

Она также уточнила, что российский бизнес останется в приоритете и на него выход на китайский рынок никак не повлияет. По словам Бакальчук, деятельность Wildberries за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% приходится на Россию.