Wildberries начал работать с продавцами из Китая

Wildberries вышла на китайский рынок, начав работать с местными производителями и продавцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на владелицу маркетплейса Татьяну Бакальчук.
«Они будут напрямую поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия», — подчеркнула предпринимательница.
Она также уточнила, что российский бизнес останется в приоритете и на него выход на китайский рынок никак не повлияет. По словам Бакальчук, деятельность Wildberries за границей сейчас приносит около 10% от общего оборота компании, а чуть больше 90% приходится на Россию.
За последние два года компания зарегистрировала свой товарный знак в Индии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Монголии, Афганистане и Северной Корее. Сейчас Wildberries представлена в Беларуси, Армении, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Израиле и Азербайджане.
Раньше она также присутствовала в США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании. Однако после февраля 2022 года компания была вынуждена покинуть эти страны.