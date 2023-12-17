«Вонка» успешно стартовал в прокате

В мировом прокате «Вонка» заработал 150 млн долларов. «У „Вонки“ правильный тон для праздников, и динамика очень хорошая. Отзывы критиков и оценки аудитории высоки, а жанр хорошо зарекомендовал себя за рубежом», — сказал руководитель консалтинговой фирмы в области кино Franchise Entertainment Research Дэвид Гросс.