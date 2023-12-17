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«Вонка» успешно стартовал в прокате

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:58

Мюзикл в жанре фэнтези «Вонка» в США дебютировал в этот уик-энд с 39 млн долларов. Об этом сообщает Variety.

Семейный фильм с бюджетом в 125 млн долларов набирает обороты в преддверии праздников. Издание отмечает, что декабрьские релизы редко приносят большие деньги на старте, но остаются на большом экране и демонстрируют стойкость в течение всех праздников.

«Вонка» получил от зрителей оценку A- по шкале CinemaScore. Критики также оценили картину: рейтинг «свежести» на портале Rotten Tomatoes — 83%.

В мировом прокате «Вонка» заработал 150 млн долларов. «У „Вонки“ правильный тон для праздников, и динамика очень хорошая. Отзывы критиков и оценки аудитории высоки, а жанр хорошо зарекомендовал себя за рубежом», — сказал руководитель консалтинговой фирмы в области кино Franchise Entertainment Research Дэвид Гросс.

В начале декабря «Афиша Daily» собирала отзывы американских кинокритиков о «Вонке». Журналисты назвали ленту «очаровательным произведением» и «современной классикой для всей семьи».

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Дэвид Гросс
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