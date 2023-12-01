Тимоте Шаламе покорил сердца критиков в новом фильме «Вонка»

Американские кинокритики посмотрели «Вонку», долгожданный мюзикл-приквел «Чарли и шоколадной фабрики», который выйдет в кинотеатрах 8 декабря. Журналисты назвали его «очаровательным произведением» и «современной классикой для всей семьи», единогласно похвалили игру Тимоте Шаламе, но и отметили слабые моменты сюжета.
В фильме режиссера «Паддингтона» Пола Кинга Шаламе играет роль молодого шоколатье, который пытается открыть свой первый магазин сладостей. Кроме звезды «Дюны» в картине сыграли Хью Грант, Кала Лейн, Киган-Майкл Ки, Мэтт Лукас, Салли Хокинс, Роуэн Аткинсон и Оливия Колман.
Что говорят критики
«Это невероятно очаровательный фильм — в первую очередь благодаря безупречной игре Шаламе, — написала сценаристка Перри Немирофф. — Местами „Вонка“ может показаться довольно глупым, и в нем есть несколько слабых сюжетных моментов, но это не мешает такому милому и искреннему фильму согреть мое сердце».
«„Вонка“ — это увлекательное произведение, наполненное очаровательной причудливостью и остротой, чистым воображением и яркими музыкальными номерами. Тимоте Шаламе — фабрика харизмы. Полное погружение актера в роль опьяняет. Хью Грант великолепен в своем пофигизме», — прокомментировала кинокритик Кортни Ховард.
Джермейн Люссье из Gizmodo также похвалил игру главного актера, назвав его единственной причиной посмотреть фильм. «Шаламе бесконечно очарователен, и на него приятно смотреть, — написал Люссье, но добавил: — Все, что происходит вокруг центрального персонажа, не сказать что великолепно, но смотрибельно. Сюжет и настроение фильма иногда противоречат друг другу, делая его немного запутанным. И все же картина полна радости, а песни восхитительны».
Кинокритик Саймон Томпсон посчитал, что «Вонка» недотягивает по степени очаровательности до фильмов о Паддингтоне, но все же назвал новый фильм Кинга восхитительным. Он также отметил игру молодой звезды и добавил, что Грант крадет все внимание зрителя в своих сценах.
«Это современная классика для праздничного просмотра всей семьей. Стиль Кинга тут прослеживается так же хорошо, как и в предыдущих работах. Каждый музыкальный номер завораживает, а ансамбль актеров во главе с несравненным Шаламе восхитителен», — добавила кинокритик Зои Роуз Брайант.
Помимо создателя фильмов о Паддингтоне над новой картиной работали продюсер Дэвид Хейман (франшиза «Гарри Поттер»), сценарист Саймон Фарнаби («Приключения Паддингтона-2»), оператор-постановщик Шеймас МакГарви («Искупление») и художник-постановщик Нейтан Краули («Довод»).