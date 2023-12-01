Тимоте Шаламе покорил сердца критиков в новом фильме «Вонка»

Джермейн Люссье из Gizmodo также похвалил игру главного актера, назвав его единственной причиной посмотреть фильм. «Шаламе бесконечно очарователен, и на него приятно смотреть, — написал Люссье, но добавил: — Все, что происходит вокруг центрального персонажа, не сказать что великолепно, но смотрибельно. Сюжет и настроение фильма иногда противоречат друг другу, делая его немного запутанным. И все же картина полна радости, а песни восхитительны».