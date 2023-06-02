Кид Кади выпустил сингл «Porsche Topless»

Кид Кади выпустил первый в этом году сингл «Porsche Topless». Он войдет в девятый альбом рэпера, дата релиза которого пока неизвестна.
Вот как описал новый трек сам музыкант: «Представьте, что вы парите высоко в ярко-голубом небе в прекрасный теплый летний день». Кади также подчеркнул, что его предстоящий альбом не будет продолжением чего‑либо. «Это будет начало чего‑то нового», — добавил он.
Последним релизом Кида Кади стал альбом «Entergalactic» с саундтреками к одноименному мультфильму. Рэпер не только написал песни к ленте, но и озвучил главного героя, а также выступил в качестве продюсера и автора сценария.
Вместе с рэпером героев мультфильма озвучили Джессика Уилльямс, Тимоте Шаламе, Ty Dolla Sign, Лора Хэрриер, Ванесса Хадженс, Кристофер Эбботт, 070 Shake, Маколей Калкин и другие.
В декабре 2022 года Кид Кади получил свой первый бриллиантовый сертификат RIAA за сингл «Pursuit of Happiness». Помимо этого, его альбомы получили новые платиновые сертификаты: «Man on the Moon: The End of Day» стал восьмикратно платиновым, а «Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager» — двукратно.