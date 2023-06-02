Кид Кади выпустил сингл «Porsche Topless»

Вот как описал новый трек сам музыкант: «Представьте, что вы парите высоко в ярко-голубом небе в прекрасный теплый летний день». Кади также подчеркнул, что его предстоящий альбом не будет продолжением чего‑либо. «Это будет начало чего‑то нового», — добавил он.