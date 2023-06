Кид Кади выпустил сингл «Porsche Topless»

В декабре 2022 года Кид Кади получил свой первый бриллиантовый сертификат RIAA за сингл «Pursuit of Happiness». Помимо этого, его альбомы получили новые платиновые сертификаты: «Man on the Moon: The End of Day» стал восьмикратно платиновым, а «Man on the Moon II: The Legend of Mr. Rager» — двукратно.