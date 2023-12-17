Обложка самого первого видео на ютубе изменилась. Картинку создал российский дизайнер

Обложка самого первого ролика в истории ютуба изменилась. Теперь она напоминает картинку из роликов MrBeast.
Ролик «Me at the zoo» («Я в зоопарке») — самый первый загруженный на платформу ролик. 24 апреля 2005 года его опубликовал сооснователь YouTube Джавед Карим. На данный момент его просмотрели почти 300 млн раз.
Новую обложку создал российский дизайнер Ростислав Демчук, работавший с многими англоязычными и спортивными блогерами, а также с Exile. В 2021 году заказ его работы стоил от 750 до 1500 рублей.
Судя по сообщению Демчук в его телеграм-канале, новая обложка его авторства на старом ролике удивила и его. Картинка получилась «очень-очень простенькой», отметил он.
В 2021 году Карим изменил описание видео «Me at the zoo», раскритиковав отключение счетчика дизлайков. «Когда каждый ютубер согласен с тем, что удаление дизлайков — это глупая идея, вероятно, так и есть», — написал один из создателей платформы.