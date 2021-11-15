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Сооснователь YouTube раскритиковал отключение дизлайков в подписи к первому видео на платформе

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:03

Сооснователь YouTube Джавед Карим изменил описание первого ролика на платформе. В нем он раскритиковал отключение счетчика дизлайков. Это заметили пользователи видеосервиса.

«Когда каждый ютьюбер согласен с тем, что удаление дизлайков — это глупая идея, вероятно, так и есть. Попробуй снова, YouTube», — написал предприниматель.

Карим таким образом поддержал мнение многих пользователей платформы. Те также остались недовольны нововведением. В комментариях к самому старому ролику YouTube они благодарили Карима за его позицию.

YouTube объявил об отключении счетчика дизлайков 10 ноября. Информацию об отрицательных отметках отныне смогут видеть только авторы контента. Такое решение было принято, чтобы сделать платформу более безопасной для авторов.

Ролик с анонсом отключения счетчика дизлайков вызвал преимущественно негативную реакцию пользователей. Понравился он только 13 тыс. владельцев аккаунтов YouTube, а вот отметку «Не нравится» ему выставили порядка 123 тыс. раз.

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