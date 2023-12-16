Член Совета при президенте опроверг свои слова об эльфах как нацугрозе и обвинил СМИ в хайпе

«Я такого не говорил. Я говорил, что от создания новых наций нельзя отмахиваться. У нас есть такая национальность — ингерманландцы. Когда с молодежью на эту тему говоришь, они — да, Оксимирон* исполнил песню „Ингрия будет свободной“**», — сказал он.
Худолеев подчеркнул, что такое движение действительно есть и его участники «выступают против России». «Вот они представляют угрозу. А эльфы — ну чего смеяться-то? Они не организованы», — добавил он.
По словам члена президентского Совета, на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья» «был длинный разговор о том, возможно ли пропасть нации и возможно ли появиться новым», тогда он и привел эльфов с эльфийским языком в качестве примера.
«Говорили о том, что для нации нужен язык, вот он уже есть. Есть карта Средиземья, значит, можно выбрать место, где живут эльфы, заявить, что мы эльфы, и претендовать на какую‑нибудь территорию. И мы говорили о том, что в России как раз никто не хочет претендовать на государство Средиземье», — заключил он.
*Оксимирон внесен Минюстом в реестр иноагентов.
**Строчка из песни «Ойда», запрещенной к распространению в России.