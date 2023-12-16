Член Совета при президенте опроверг свои слова об эльфах как нацугрозе и обвинил СМИ в хайпе

«Говорили о том, что для нации нужен язык, вот он уже есть. Есть карта Средиземья, значит, можно выбрать место, где живут эльфы, заявить, что мы эльфы, и претендовать на какую‑нибудь территорию. И мы говорили о том, что в России как раз никто не хочет претендовать на государство Средиземье», — заключил он.