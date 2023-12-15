В Совете при президенте России эльфов считают национальной угрозой

«В России при последней переписи населения официально была зафиксирована „эльфийская народность“. Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. <…> По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. <…> Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой», — рассказал Худолеев.