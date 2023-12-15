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В Совете при президенте России эльфов считают национальной угрозой

Максим Саблин
Сегодня в 22:02

Эльфы представляют серьезную угрозу России, считает заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России и член Совета при президенте по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. Об этом он заявил в Кургане на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья», его высказывание цитирует Ura.ru.

Его обеспокоенность вызвали результаты последней переписи населения, согласно которой в стране были выявлены 12 тыс. представителей фэнтезийного народа, а также рассказы о подростках, всерьез изучающих этот язык.

«В России при последней переписи населения официально была зафиксирована „эльфийская народность“. Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. <…> По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. <…> Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой», — рассказал Худолеев.

Он также подчеркнул, что в «Яндекс Переводчике» есть перевод с эльфийского, но нет многих реальных языков РФ. В чем именно заключается угроза стране со стороны эльфов, общественник не уточнил.

Вымышленный язык эльфов был создан Джоном Р.Р. Толкином в дополнение к миру произведений «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». Среди поклонников фэнтези-литературы он обрел широкую популярность.

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