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Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:33

Украинские правоохранительные органы объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД страны.

Главу Русской православной церкви обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Патриарху Кириллу уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если священнослужитель появится на территории Украины, его сразу же арестуют. В данный момент патриарх Кирилл числится в перечне людей, скрывающихся от досудебного расследования.

В базу розыска главу РПЦ внесли 11 ноября после того, как он призвал церкви мира и международные организации поддержать Украинскую православную церковь — ее намерен запретить украинский парламент.

В мае 2022 года УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости. УПЦ выразила несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине и призвала автокефальную Православную церковь Украины к диалогу.

Тем не менее диалога не случилось, а в январе 2023 года рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре провел глава ПЦУ Епифаний. После этого настоятель монастыря лавры митрополит Павел заявил о гонениях на церковь.

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РПЦВерховная Рада
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Патриарх Кирилл
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