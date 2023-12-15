Украина объявила в розыск патриарха Кирилла

Украинские правоохранительные органы объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД страны.
Главу Русской православной церкви обвинили в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Патриарху Кириллу уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Если священнослужитель появится на территории Украины, его сразу же арестуют. В данный момент патриарх Кирилл числится в перечне людей, скрывающихся от досудебного расследования.
В базу розыска главу РПЦ внесли 11 ноября после того, как он призвал церкви мира и международные организации поддержать Украинскую православную церковь — ее намерен запретить украинский парламент.
В мае 2022 года УПЦ объявила о своей полной самостоятельности и независимости. УПЦ выразила несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине и призвала автокефальную Православную церковь Украины к диалогу.
Тем не менее диалога не случилось, а в январе 2023 года рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре провел глава ПЦУ Епифаний. После этого настоятель монастыря лавры митрополит Павел заявил о гонениях на церковь.