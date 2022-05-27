Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости

Украинская православная церковь, которая входит в структуру Московского патриархата, объявила о своей полной самостоятельности и независимости. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Собора, прошедшего в Киеве.

УПЦ выразила несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно спецоперации на Украине. Церковь призвала власти России и Украины продолжать переговоры и «поиск сильного и разумного слова, которое могло бы остановить кровопролитие».

Украинская православная церковь также предложила раскольнической Православной церкви Украины возобновить диалог. В УПЦ заявили, что воспринимают раскол в украинском православии как «глубокую болезненную рану в церковном теле».

«Но даже в таких кризисных обстоятельствах Собор не теряет надежды на возобновление диалога. Чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо, в частности, прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ», — говорится в постановлении Собора.