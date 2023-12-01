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Проект «Ковчег», помогающий уехвашим россиянам, и социолога Игоря Эйдмана признали иноагентами

Семён Гудошников
Сегодня в 21:22

Минюст признал иноагентом проект «Ковчег», который помогает уехавшим из России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Вместе с ним в список попали основательница «Ковчега» Анастасия Буракова и социолог Игорь Эйдман.

В реестр по-новому внесен телеканал «Дождь» — теперь он признан иноагентом как «иное объединение лиц», а прошлое ООО телеканала из списка исключено.

Из реестра также убрали благотворительный фонд «Самарская губерния» («в связи с прекращением осуществления деятельности в качестве иностранного агента») и организацию «Открытый Петербург» (в связи с ее ликвидацией).

На данный момент в реестре Минюста 728 строчек. В прошлую пятницу список иноагентов пополнили бывший премьер-министр Михаил Касьянов, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, историк Илья Венявкин.

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