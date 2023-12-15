«В ту эпоху машины, особенно „Феррари“, были невероятно мощными. Но, несмотря на первоклассную технику, гонки были смертельно опасными. Доля погибших гонщиков с 1956 по 1968 год достигала 50%. Так что побуждало мужчин в самом расцвете сил на подобные риски? Ответ прост — они верили, что с ними ничего не случится», — прокомментировал Манн.