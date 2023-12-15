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«Они верили, что с ними ничего не случится»: Майкл Манн — о гонках, вдохновивших фильм «Феррари»

Александр Голиков
Сегодня в 15:25

Компания «КарроПрокат» поделилась фичуреткой нового фильма Майкла Манна «Феррари». В ролике режиссер и актеры ленты рассказали о гонках, которые легли в основу новой работы создателя «Схватки» и «Соучастника».

«В ту эпоху машины, особенно „Феррари“, были невероятно мощными. Но, несмотря на первоклассную технику, гонки были смертельно опасными. Доля погибших гонщиков с 1956 по 1968 год достигала 50%. Так что побуждало мужчин в самом расцвете сил на подобные риски? Ответ прост — они верили, что с ними ничего не случится», — прокомментировал Манн.

«Нечто внезапное может случиться в любой момент. Но посреди этого страшно опасного занятия ты думаешь о том, чего ты пытаешься достичь», — добавил Драйвер.

Фильм снят по книге Брока Йетса «Энцо Феррари: Человек и машина». Действие картины происходит в 1957 году. В центре сюжета — бывший гонщик Энцо, который переживает кризис из‑за потери сына и возможного банкротства. Отчаянное положение и страсть к победе толкают героя на участие в сложнейшей 1000-мильной гонке по Италии Mille Miglia.

Помимо Драйвера, который исполнил роль Энцо, в картине сыграли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гейдон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Гэбриел Леоне и Эрик Хеуген.

Фильм «Феррари» представили на Венецианском кинофестивале в августе 2023 года. Мировая премьера ленты состоится 21 декабря. В сентябре в своей рецензии для «Афиши Daily» Денис Виленкин рассказал, почему, по его мнению, звездный каст и незаурядный первоисточник не спасают картину от посредственности.

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Майкл МаннПенелопа КрусШейлин ВудлиСара ГейдонДжек О'коннеллПатрик Демпси
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