Реклама
Новости

Вышел трейлер «Феррари» Майкла Манна — о жизни автомобильного магната

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:20

Вышел трейлер фильма «Феррари» Майкла Манна. Его премьера в России состоится 21 декабря.

Действие картины развивается летом 1957 года, когда бывший гонщик Энцо Феррари переживает кризис. Заводу, который он и его жена Лаура построили из ничего десять лет назад, грозит банкротство. А их семья рушится после потери сына Дино годом ранее.

«Тем временем страсть к победе толкает гонщиков на край пропасти, когда они выходят на старт коварной 1000-мильной гонки по Италии Mille Miglia», — говорится в синопсисе.

Гонка стала ключевым моментом для итальянского конструктора, так как именно тогда Ferrari попал в серьезную аварию на стартовом отрезке гонки, что привело к нескольким жертвам.

Роль Энцо исполнил Адам Драйвер, его жену сыграла Пенелопа Крус, а любовницу — Шейлин Вудли. В ленте также снялись Сара Гейдон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и Гэбриел Леоне в роли Альфонсо де Портаго, а также Эрик Хеуген (Эдмунд Нельсон).

Де Портаго и Нельсон были в числе погибших в автокатастрофе, поэтому, скорее всего, в фильме много времени будет уделено событиям, предшествовавшим трагедии.

Манн не только снял фильм, но и выступил в качестве продюсера и одного из авторов сценария. В свое время он работал над такими проектами, как «Ford против Ferrari», «Авиатор» и «Последний из могикан».

Подробности по теме
Дымит резина: Адам Драйвер, болиды и аварии на высоких скоростях в «Феррари» Майкла Манна
расскажите друзьям
теги
FerrariFord
люди
Майкл МаннАдам ДрайверПенелопа КрусШейлин ВудлиСара ГейдонДжек О'коннеллПатрик Демпси
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»