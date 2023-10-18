Действие картины развивается летом 1957 года, когда бывший гонщик Энцо Феррари переживает кризис. Заводу, который он и его жена Лаура построили из ничего десять лет назад, грозит банкротство. А их семья рушится после потери сына Дино годом ранее.
«Тем временем страсть к победе толкает гонщиков на край пропасти, когда они выходят на старт коварной 1000-мильной гонки по Италии Mille Miglia», — говорится в синопсисе.
Гонка стала ключевым моментом для итальянского конструктора, так как именно тогда Ferrari попал в серьезную аварию на стартовом отрезке гонки, что привело к нескольким жертвам.
Роль Энцо исполнил Адам Драйвер, его жену сыграла Пенелопа Крус, а любовницу — Шейлин Вудли. В ленте также снялись Сара Гейдон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси и Гэбриел Леоне в роли Альфонсо де Портаго, а также Эрик Хеуген (Эдмунд Нельсон).
Де Портаго и Нельсон были в числе погибших в автокатастрофе, поэтому, скорее всего, в фильме много времени будет уделено событиям, предшествовавшим трагедии.
Манн не только снял фильм, но и выступил в качестве продюсера и одного из авторов сценария. В свое время он работал над такими проектами, как «Ford против Ferrari», «Авиатор» и «Последний из могикан».