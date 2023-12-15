Слова Артура Чапаряна раскритиковали в сети. Комик сказал, что женщинам не тяжелее, чем мужчинам

«Если я ничего не знаю о жизни женщины, потому что я мужчина, то и вы ничего не знаете о жизни мужчин, потому что вы женщины. Поэтому вы не можете говорить о том, чья жизнь на самом деле сложнее. Мужчинам много о чем нельзя говорить, потому что они мужчины. Когда выступает женщина и рассказывает, какой ее бывший мерзавец, в зале все такие „Давай, подруга, задай ему“. Если я выйду и скажу что‑то про свою бывшую, где не я ***** [дурак], воздух схлопнется (я так делал). И еще важный фактор формирования человека — это воспитание. Мужчин воспитывают женщины, так что все вопросы к ним», — приводит слова Чапаряна The Flow.