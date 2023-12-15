Слова Артура Чапаряна раскритиковали в сети. Комик сказал, что женщинам не тяжелее, чем мужчинам

Слова стендапера Артура Чапаряна о том, что женщинам глобально не хуже, чем мужчинам, встретили острую критику в сети. Пользователи обвинили комика в сексизме.
В интервью Юрию Дудю* Чапарян рассказал, что ему часто предъявляют за шутки о женщинах. «Хоть я говорю про что угодно как угодно, но почему‑то про женщин я не могу. Мне приводят этот аргумент: „Что тебе, не дают, что ли?“ Когда человек шутит про то, что власть коррумпирована, он что, возмущается, что он не у кормушки, что ли? Почему женщин нельзя трогать? Потому что они слабее?» — спросил комик.
На это Дудь ему ответил, что, как он понимает, логика в том, что «женщинам живется сложнее, чем мужчинам, мягко говоря». Чапарян заявил, что не считает так, и сразу оговорился, что «тут меня можно сразу закопать», ожидая критику за такую позицию.
«Я считаю, что жизнь женщины не такая сложная, как рисуют. То есть женщины явно попадают в неприятные ситуации, и они слабее, они реже могут за себя постоять, чем пользуются мужчины. Но глобально я не вижу, что женщины в сильно худших условиях находятся. И в этом плане я иногда позволяю это разрушать чуть-чуть. И это всегда воспринимается негативно, типа „че ты там про женщин сказал“», — поделился стендапер.
В твиттере принялись обвинять Чапаряна в сексизме, а некоторые дошли до оскорблений, назвав его «инцелом» и «мерзким человеком».
Одна из пользовательниц отметила, что проблемы, с которыми сталкиваются женщины — насилие, убийства, неравная оплата труда, — сложно назвать просто «неприятными ситуациями».
Некоторые заявили, что после интервью их отношение к Чапаряну из положительного стало отрицательным (кто‑то перестал его считать «крашем»).
Ряд пользователей встали на сторону комика. Одни сказали, что жизнь Чапаряна, сталкивающегося с ксенофобией, тяжелее, чем жизнь многих знакомых им деушек. Другие заявили, что большинство мужчин разделяют взгляды стендапера, просто боятся в этом признаться.
Узнав о критике в свой адрес, Чапарян написал в телеграм-канале, что в его сторону происходит thought shaming, то есть его осуждают за точку зрения. После этого комик написал еще несколько провокационных тезисов (но позже удалил).
«Если я ничего не знаю о жизни женщины, потому что я мужчина, то и вы ничего не знаете о жизни мужчин, потому что вы женщины. Поэтому вы не можете говорить о том, чья жизнь на самом деле сложнее. Мужчинам много о чем нельзя говорить, потому что они мужчины. Когда выступает женщина и рассказывает, какой ее бывший мерзавец, в зале все такие „Давай, подруга, задай ему“. Если я выйду и скажу что‑то про свою бывшую, где не я ***** [дурак], воздух схлопнется (я так делал). И еще важный фактор формирования человека — это воспитание. Мужчин воспитывают женщины, так что все вопросы к ним», — приводит слова Чапаряна The Flow.
Высказывания Чапаряна в интервью Дудю вызвали еще один скандал. Герой выпуска заявил, что Данила Поперечный лишь «работает комиком», но таковым не является, а в профессиональной тусовке его не признают. В ответ Поперечный обвинил Чапаряна в снобизме, назвал его обычным комиком (а совсем не выдающимся) и посоветовал взять ответственность за то, что у него «меньше зрителей, чем у кого‑то еще».
*Минюст внес Юрия Дудя в список иностранных агентов.