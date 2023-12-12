Артур Чапарян усомнился в Даниле Поперечном как в комике. Тот ответил: «ты обычный юморист»

«Давай я скажу тебе то, чего тебе никогда не скажут „другие комики“, которые годами вылизывают тебе жопу: ты обычный юморист. Не ****** [Бог весть какой] выдающийся, не ****** [прямо-таки] какой смешной. Ты просто нормальный. Ты шутишь про МТС, про то, что спишь в странной позе и про то, что женщины не умеют нормально ходить. Это обычная комедия наблюдения. Она не плохая, не ****** [самая] новаторская — она просто нормальная», — написал Поперечный.