Артур Чапарян усомнился в Даниле Поперечном как в комике. Тот ответил: «ты обычный юморист»

В интервью Юрию Дудю* стендап-комик Артур Чапарян прокомментировал творчество Данилы Поперечного. Он считает, что коллега только лишь «работает комиком», но таковым не является.
Во время разговора с Чапаряном речь зашла об обмане зрителей. По словам гостя выпуска, в стендапе есть «люди, которые работают комиками, они делают все, что в понимании зрителя ассоциируется с комедией, и в целом они несмешные». Дудь попросил пример — и Чапарян назвал Поперечного.
«Это ютубер, который работает стендап-комиком, потому что так можно заработать денег. Может, и не только поэтому, но это не комик. <…> Может, ему нравится, это сложно объяснить, но Данила Поперечный в тусовке комиков — это непризнанный комик», — пояснил Чапарян. А Алексея Щербакова он назвал «комиком по натуре своей» и положительно оценил его творчество.
В ответ Поперечный посетовал на продолжительное «обесценивание моего творчества со стороны „тру комиков“». Он обвинил Чапаряна в снобизме из‑за комплексов: «Он решил, что теперь будет обсирать тех, кто по его мнению не заслуживает популярности, которую он хотел бы себе».
«Давай я скажу тебе то, чего тебе никогда не скажут „другие комики“, которые годами вылизывают тебе жопу: ты обычный юморист. Не ****** [Бог весть какой] выдающийся, не ****** [прямо-таки] какой смешной. Ты просто нормальный. Ты шутишь про МТС, про то, что спишь в странной позе и про то, что женщины не умеют нормально ходить. Это обычная комедия наблюдения. Она не плохая, не ****** [самая] новаторская — она просто нормальная», — написал Поперечный.
Блогер посоветовал Чапаряну взять ответственность «за то, что у тебя меньше зрителей, чем у кого‑то еще». Поперечный подчеркнул, что больше десятилетия работает «в одно рыло» и без «огромной команды людей», а на открытые микрофоны не ходит, потому что делает «контент без остановки».
Чапарян известен не только как комик, но и экс-участник шоу «Что было дальше», создатель телеграм-канала «Бывшая» и платформы для покупки записей стендап-концертов.
* Юрий Дудь признан Минюстом РФ иностранным агентом.