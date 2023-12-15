Посмотрите на Тома Холланда в роли Джейка МакФлая в фанатском трейлере «Назад в будущее-4»

В 2018 году постановщик трех фильмов «Назад в будущее» Роберт Земекис говорил, что нового фильма во франшизе не будет. «Никогда и ни при каких обстоятельствах не будет „Назад в будущее-4“. Больше „Назад в будущее“ не будет», — заявлял он. После этого Ллойд также сказал, что продолжение франшизы маловероятно, особенно после высказываний Земекиса.