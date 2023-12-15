Посмотрите на Тома Холланда в роли Джейка МакФлая в фанатском трейлере «Назад в будущее-4»

В сети завирусился фанатский трейлер к несуществующему фильму «Назад в будущее-4». За четыре дня его посмотрели более 2,6 млн раз.
В ролике показаны Марти МакФлай (Майкл Дж.Фокс), ученый Эмметт Браун (Кристофер Ллойд), а также новый персонаж Джейк МакФлай — сын Марти и Дженнифер. Его сыграл Том Холланд.
К трейлеру поклонники даже написали синопсис, согласно которому молодой гениальный изобретатель Джейк случайно находит потерянный дневник Брауна.
«В нем содержатся секреты, позволяющие расширить возможности путешествия во времени. Перемещаясь по различным временным линиям, Джейк встречает как знакомые лица, так и новые проблемы, пытаясь помешать таинственному противнику переписать историю».
В 2018 году постановщик трех фильмов «Назад в будущее» Роберт Земекис говорил, что нового фильма во франшизе не будет. «Никогда и ни при каких обстоятельствах не будет „Назад в будущее-4“. Больше „Назад в будущее“ не будет», — заявлял он. После этого Ллойд также сказал, что продолжение франшизы маловероятно, особенно после высказываний Земекиса.