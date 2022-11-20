Майкл Джей Фокс получил премию Американской киноакадемии за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона

«Уязвимый — да. Жертва — никогда. Дающий вдохновение, символ жизни и единственный голос помощи на пути к излечению. Фонд Майкла Джея Фокса по исследованию болезни Паркинсона на данный момент собрал более миллиарда долларов. Майкл Джей Фокс подает высший пример того, как нужно бороться и жить, и сегодня его так же любят за его активность, как и за его игру», — сказал Вуди Харрельсон. Он же и вручил своему другу статуэтку «Оскара».