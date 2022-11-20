Реклама
Новости
Майкл Джей Фокс получил премию Американской киноакадемии за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона
Рустам Абдуллин
Вчера в 15:15

Актер Майкл Джей Фокс, известный по фильмам «Назад в будущее», получил премию имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона. Церемонию Governors Awards организует Американская киноакадемия с 2019 года, передает Variety.

«Уязвимый — да. Жертва — никогда. Дающий вдохновение, символ жизни и единственный голос помощи на пути к излечению. Фонд Майкла Джея Фокса по исследованию болезни Паркинсона на данный момент собрал более миллиарда долларов. Майкл Джей Фокс подает высший пример того, как нужно бороться и жить, и сегодня его так же любят за его активность, как и за его игру», — сказал Вуди Харрельсон. Он же и вручил своему другу статуэтку «Оскара».

«Это неожиданная честь, за которую я искренне благодарен. Мне всегда казалось, что все, что было мне дано судьбой — слава, моя жизнь с Трейси, моя семья, — готовило меня именно к такому шансу, к такой ответственности. Это был настоящий дар», — сказал Фокс.

Это первая награда Американской киноакадемии в карьере Фокса.

расскажите друзьям
люди
Майкл ФоксВуди Харрельсон
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»