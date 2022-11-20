Майкл Джей Фокс получил премию Американской киноакадемии за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона

Актер Майкл Джей Фокс, известный по фильмам «Назад в будущее», получил премию имени Джина Хершолта за гуманистические достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона. Церемонию Governors Awards организует Американская киноакадемия с 2019 года, передает Variety.
«Уязвимый — да. Жертва — никогда. Дающий вдохновение, символ жизни и единственный голос помощи на пути к излечению. Фонд Майкла Джея Фокса по исследованию болезни Паркинсона на данный момент собрал более миллиарда долларов. Майкл Джей Фокс подает высший пример того, как нужно бороться и жить, и сегодня его так же любят за его активность, как и за его игру», — сказал Вуди Харрельсон. Он же и вручил своему другу статуэтку «Оскара».
«Это неожиданная честь, за которую я искренне благодарен. Мне всегда казалось, что все, что было мне дано судьбой — слава, моя жизнь с Трейси, моя семья, — готовило меня именно к такому шансу, к такой ответственности. Это был настоящий дар», — сказал Фокс.
Это первая награда Американской киноакадемии в карьере Фокса.