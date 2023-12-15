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Джеймс Ганн назвал «камео порно» главной проблемой супергеройских фильмов последних лет

Александр Голиков
Сегодня в 12:14

Режиссер и сопредседатель DC Studios Джеймс Ганн пообщался с поклонниками в соцсетях и поделился мыслями о супергеройских блокбастерах последних лет.

В частности, фанаты спросили Ганна о том, каких персонажей они увидят в предстоящих проектах студии и как он относится к постоянным камео в лентах Marvel и DC последних лет.

«Я называю это „камео порно“, и это худший элемент большинства недавних супергеройских фильмов. Для появления каждого персонажа на экране должна быть причина. Это не должно мешать сюжету. Камео должны, наоборот, служить его развитию, а не быть в ленте просто так», — ответил режиссер.

Создатель «Отряда самоубийц» и «Стражей Галактики» также обсудил состояние вселенной DC.

«Одна из главных проблем, которая была у киновселенной DC в прошлом, — это отсутствие постоянства. Я имею в виду, что большинство фильмов и сериалов DCU должны существовать в одной вселенной, это не касается мультфильмов, компьютерных игр и отдельных проектов вроде „Бэтмена“ Мэтта Ривза», — прокомментировал постановщик.

Съемки следующего фильма вселенной DC, срежиссированного Ганном, — «Супермен: Наследие» — запланированы на весну 2024-го. Премьера намечена на 11 июля 2025 года. В актерский состав ленты вошли Дэвид Коренсвет, Николас Холт, Рейчел Броснахан, Натан Филлион, Изабела Мерсед, Эди Гатеги, Энтони Карриган и Мария Габриэла де Фария.

«Нормально, когда в фильме есть другие персонажи, кроме протагониста, но это необязательно должны быть камео. В [„Супермене“] их не будет», — подытожил режиссер.

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