Джеймс Ганн назвал «камео порно» главной проблемой супергеройских фильмов последних лет

«Я называю это „камео порно“, и это худший элемент большинства недавних супергеройских фильмов. Для появления каждого персонажа на экране должна быть причина. Это не должно мешать сюжету. Камео должны, наоборот, служить его развитию, а не быть в ленте просто так», — ответил режиссер.