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К касту «Супермена» Джеймса Ганна присоединились Сара Сампайу и Скайлер Гисондо

Александр Голиков
Сегодня в 14:44

Актерский состав предстоящего фильма «Супермен: Наследие» пополнили модель Сара Сампайу и Скайлер Гисондо. Об этом сообщает издание Deadline.

Сампайу, известная по сериалу «Миллиарды», сыграет ассистентку Лекса Лютора Еву Тешмахер. Гисондо («Ясновидец», «Хеллоуин 2007») досталась роль фотографа Джимми Олсена, коллеги Кларка Кента и Лоис Лейн по The Daily Planet.

Накануне в каст предстоящего блокбастера вошел Николас Холт («Люди Икс: Первый класс», «Дэдпул») — он исполнит роль злодея Лекса Лютора. Самого «человека из стали» в фильме сыграет Дэвид Коренсвет («Карточный домик», «Перл»), а Лоис Лейн — Рейчел Броснахан, известная по сериалу «Удивительная миссис Мейзел». Также на экране появятся Натан Филлион, Изабела Мерсед, Эди Гатеги, Энтони Карриган и Мария Габриэла де Фария.

Съемки «Супермена: Наследие» от Джеймса Ганна, создателя «Стражей Галактики», запланированы на весну 2024-го. Премьера намечена на 11 июля 2025 года.

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Николас ХолтДэвид КоренсветРейчел БроснаханНатан Филлион
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