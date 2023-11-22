К касту «Супермена» Джеймса Ганна присоединились Сара Сампайу и Скайлер Гисондо

Накануне в каст предстоящего блокбастера вошел Николас Холт («Люди Икс: Первый класс», «Дэдпул») — он исполнит роль злодея Лекса Лютора. Самого «человека из стали» в фильме сыграет Дэвид Коренсвет («Карточный домик», «Перл»), а Лоис Лейн — Рейчел Броснахан, известная по сериалу «Удивительная миссис Мейзел». Также на экране появятся Натан Филлион, Изабела Мерсед, Эди Гатеги, Энтони Карриган и Мария Габриэла де Фария.