К касту «Супермена» Джеймса Ганна присоединились Сара Сампайу и Скайлер Гисондо

Актерский состав предстоящего фильма «Супермен: Наследие» пополнили модель Сара Сампайу и Скайлер Гисондо. Об этом сообщает издание Deadline.
Сампайу, известная по сериалу «Миллиарды», сыграет ассистентку Лекса Лютора Еву Тешмахер. Гисондо («Ясновидец», «Хеллоуин 2007») досталась роль фотографа Джимми Олсена, коллеги Кларка Кента и Лоис Лейн по The Daily Planet.
Накануне в каст предстоящего блокбастера вошел Николас Холт («Люди Икс: Первый класс», «Дэдпул») — он исполнит роль злодея Лекса Лютора. Самого «человека из стали» в фильме сыграет Дэвид Коренсвет («Карточный домик», «Перл»), а Лоис Лейн — Рейчел Броснахан, известная по сериалу «Удивительная миссис Мейзел». Также на экране появятся Натан Филлион, Изабела Мерсед, Эди Гатеги, Энтони Карриган и Мария Габриэла де Фария.
Съемки «Супермена: Наследие» от Джеймса Ганна, создателя «Стражей Галактики», запланированы на весну 2024-го. Премьера намечена на 11 июля 2025 года.