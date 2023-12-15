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Режиссера Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы по статье о фейках

Александр Голиков
Сегодня в 11:05

Басманный суд Москвы заочно назначил режиссеру Ивану Вырыпаеву восемь лет колонии общего режима по статье о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Вырыпаев осудил боевые действия на территории Украины. В марте 2022 года режиссер заявил, что будет перечислять полученные проценты от продажи билетов с показов своих пьес в российских государственных театрах в фонды помощи Украине. Он подчеркнул, что деньги пойдут только на мирные цели.

После этого в России начали отменять спектакли по пьесам режиссера, в том числе «Волнение», «Солнечную линию» и «Иранскую конференцию», получившую в 2020 году премию «Золотая маска».

Как отмечают в пресс-службе, срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции. С 2014 года создатель фильмов «Эйфория» и «Кислород» живет в Польше. В 2022 году он получил ее гражданство и отказался от российского.

Вырыпаева объявили в розыск весной 2023-го вместе с продюсером Александром Роднянским*. Последний также выступил против военных действий на территории Украины, после начала которых он покинул Россию и вышел из состава учредителей кинокомпании «Нон-стоп продакшн». По мнению Минюста, Роднянский получал финансирование от Украины.

*Александр Роднянский внесен Минюстом в список иностранных агентов.

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