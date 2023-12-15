Режиссера Ивана Вырыпаева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы по статье о фейках

Как отмечают в пресс-службе, срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции. С 2014 года создатель фильмов «Эйфория» и «Кислород» живет в Польше. В 2022 году он получил ее гражданство и отказался от российского.