Режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского* объявили в розыск по уголовной статье

Иван Вырыпаев наиболее известен как постановщик драмы «Танец Дели», граничащей между фильмом и театральной постановкой, а также фильма «Эйфория», получившего «Малого золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 2006 году. Также Вырыпаев принимал участие в съемках байопика про Алису Фрейндлих «Алиса: Волнение» — он сыграл самого себя.