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Режиссера Вырыпаева и продюсера Роднянского* объявили в розыск по уголовной статье

Виктория Шанина
Сегодня в 09:54

Российский и польский режиссер театра и кино, сценарист, актер и продюсер Иван Вырыпаев объявлен в розыск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных розыска МВД России.

Отмечается, что Вырыпаев разыскивается по статье УК. О какой именно статье идет речь, не уточняется. Источник агентства в правоохранительных органах заявляет, что режиссер обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ.

По данным РБК, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Вырыпаева. Также заочно арестован продюсер Александр Роднянский*. Их дела рассмотрели 27 апреля, оба обвиняются в фейках об армии.

Иван Вырыпаев наиболее известен как постановщик драмы «Танец Дели», граничащей между фильмом и театральной постановкой, а также фильма «Эйфория», получившего «Малого золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 2006 году. Также Вырыпаев принимал участие в съемках байопика про Алису Фрейндлих «Алиса: Волнение» — он сыграл самого себя.

Кроме того, Вырыпаев основал продюсерскую компанию WEDA в Польше, был руководителем театра «Практика», преподавал в ГИТИСе, Школе-студии МХАТ и Варшавской академии театрального искусства.

С 2014 года режиссер живет и работает в Польше. В мае 2022 года он сообщил, что отказался от российского гражданства и получил польский паспорт.

* Александр Роднянский включен Минюстом в список иноагентов.

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Иван ВырыпаевАлиса ФрейндлихАлександр Роднянский
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