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Джордж Клуни и Адам Сэндлер сыграют в новом фильме Ноя Баумбаха

Александр Голиков
Сегодня в 09:59

Джордж Клуни и Адам Сэндлер войдут в актерский состав новой картины Ноя Баумбаха, которая выйдет на Netflix, передает Variety.

Сценарий для нового проекта, название которого пока не разглашается, создатель «Брачной истории» и «Милой Фрэнсис» написал вместе с актрисой Эмили Мортимер. Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

В рамках контракта с Netflix режиссер уже выпустил фильм «Истории семьи Мейровиц», где также сыграл Сэндлер, «Брачную историю» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон и самую недавнюю свою работу — «Белый шум», адаптацию романа Дона ДеЛилло с Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях.

Ранее один из председателей Netflix Скотт Стубер отозвался о готовящейся картине Баумбаха как о «смешной и эмоциональной истории взросления зрелых людей». Фильм будет первой совместной работой Клуни с постановщиком.

Одной из недавних сценарных работ Баумбаха стал фильм «Барби», который он написал со своей партнершей Гретой Гервиг. Студия Warner Bros. надеется на номинацию сценаристов на премию «Оскар».

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Джордж КлуниАдам СэндлерНой БаумбахАдам ДрайверЭмили МортимерЭми ПаскальДэвид ХейманГрета ГервигСкарлетт Йоханссон
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