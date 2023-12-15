Джордж Клуни и Адам Сэндлер сыграют в новом фильме Ноя Баумбаха

В рамках контракта с Netflix режиссер уже выпустил фильм «Истории семьи Мейровиц», где также сыграл Сэндлер, «Брачную историю» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон и самую недавнюю свою работу — «Белый шум», адаптацию романа Дона ДеЛилло с Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях.