Warner Bros. продвигает «Барби» на «Оскар». Гервиг и Баумбах могут претендовать на лучший сценарий

Студия рассматривает возможность получить статуэтку «Оскара» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Историю фильма написали режиссерка Грета Гервиг и отец ее детей, сценарист Ной Баумбах. Ранее Гервиг уже получала номинации на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий «Маленьких женщин» и за лучший оригинальный сценарий «Леди Бёрд». Баумбаха номинировали за лучшие оригинальные сценарии фильмов «Кальмар и кит» и «История о супружестве».
Billboard полагал, что «Барби» может побороться в номинации за лучший оригинальный саундтрек с песнями «I’m Just Ken» в исполнении Гослинга и «What Was I Made For?» Билли Айлиш.
Variety напоминает, что на церемонии «Оскар» вновь можно будет встретить «Барбенгеймера» — гибрид «Барби» и «Оппенгеймера», но теперь в формате схватки за награды. Картина Гервиг, как и лента Кристофера Нолана, потенциально может претендовать на статуэтки за лучший фильм, режиссуру, художника-постановщика, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, грим и прически, звук, визуальные эффекты и оригинальный саундтрек.
Сможет ли «Барби» поучаствовать в номинациях «Оскара», станет известно 11 января, в день объявления номинантов. Сама церемония состоится 10 марта 2024 года.
В прокате «Барби» заработала более 1,4 млрд долларов. В российских кинотеатрах фильм не показывают.