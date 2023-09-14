Warner Bros. продвигает «Барби» на «Оскар». Гервиг и Баумбах могут претендовать на лучший сценарий

Variety напоминает, что на церемонии «Оскар» вновь можно будет встретить «Барбенгеймера» — гибрид «Барби» и «Оппенгеймера», но теперь в формате схватки за награды. Картина Гервиг, как и лента Кристофера Нолана, потенциально может претендовать на статуэтки за лучший фильм, режиссуру, художника-постановщика, операторскую работу, дизайн костюмов, монтаж, грим и прически, звук, визуальные эффекты и оригинальный саундтрек.