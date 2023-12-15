«Умерь свой энтузиазм» все же завершится двенадцатым сезоном. Теперь официально

Сериал HBO «Умерь свой энтузиазм» официально завершится двенадцатым сезоном, премьера которого состоится 4 февраля 2024 года. Об этом сообщает Variety.
«У меня появилась возможность наконец-то сбросить эту личину Ларри Дэвида и стать тем, кем меня задумал Бог — вдумчивым, добрым, заботливым, внимательным человеком, которым я был до тех пор, пока не сбился с пути, изображая этого злобного персонажа», — сказал Ларри Дэвид.
В сериале он играет гипертрофированную версию самого себя — упрямого и невротичного создателя сериала «Сайнфелд». Гендиректор HBO Кейси Блойс заявил, что невероятно трудно прощаться с таким новаторским и культовым проектом, уточнив, что «Умерь свой энтузиазм» оставил глубокий след на телевидении и в комедийном жанре.
Сериал впервые вышел на экраны в 2000 году и завершился в 2011 году после восьми сезонов. Затем в 2017 году шоу, получившее призы в 43 номинациях на «Эмми», было возобновлено. Особенностью шоу является то, что актеры получают лишь часть сценария и активно импровизируют во время съемок.
Впервые о том, что двенадцатый сезон «Умерь свой энтузиазм» будет последним стало известно в марте этого года. Тогда продюсер Джон Хейман написал в своих соцсетях пост о завершении съемок «последнего эпизода последнего сезона». Затем он удалил его.
В тот же день режиссер и исполнительный продюсер Роберт Б.Вайде также намекнул на окончание сериала, написав: «Первый день: март, 1998-й. Последний день (?): 27 марта, 2023-й. Эти 25 лет пролетели незаметно».