«Умерь свой энтузиазм» все же завершится двенадцатым сезоном. Теперь официально

Сериал впервые вышел на экраны в 2000 году и завершился в 2011 году после восьми сезонов. Затем в 2017 году шоу, получившее призы в 43 номинациях на «Эмми», было возобновлено. Особенностью шоу является то, что актеры получают лишь часть сценария и активно импровизируют во время съемок.