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Сериал «Умерь свой энтузиазм» завершится на 12-м сезоне

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:21

Сериал HBO «Умерь свой энтузиазм» завершится на 12-м сезоне. Об этом сообщает Hypebeast.

Продюсер Джон Хейман написал в своих соцсетях пост о завершении съемок «последнего эпизода последнего сезона». Затем он удалил его.

В тот же день режиссер и исполнительный продюсер Роберт Б.Вайде также намекнул на окончание сериала, написав: «Первый день: март, 1998-й. Последний день (?): 27 марта, 2023-й. Эти 25 лет пролетели незаметно».

HBO пока никак не комментировал новость о завершении сериала. «Умерь свой энтузиазм» должен был стать самым продолжительным проектом Ларри Дэвида на стриминг-сервисе.

В сериале Ларри Дэвид играет гипертрофированную версию самого себя — упрямого и невротичного создателя сериала «Сайнфелд». Помимо него в шоу снимаются Сьюзи Эссман, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Ричард Льюис, Дж.-Б.Смув и Тед Дэнсон.

«Умерь свой энтузиазм» впервые вышел на экраны в 2000 году и завершился в 2011 году после восьми сезонов. Затем в 2017 году шоу, получившее призы в 43 номинациях на «Эмми», было возобновлено. Особенностью шоу является то, что актеры получают лишь часть сценария и активно импровизируют во время съемок.

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Сьюзи ЭссманДжефф ГарлинШерил ХайнсРичард ЛьюисТед Дэнсон
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