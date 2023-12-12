Финляндия откроет два пропускных пункта на границе с Россией

Власти Финляндии вновь откроют два пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщил «Интерфакс».
С 14 декабря границу можно будет перейти через КПП «Ваалимаа» и «Ниирала». Они находятся на юго-востоке Финляндии и в северной Карелии соответственно.
По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, часть ранее введенных ограничений на пересечение границы с Россией сохранится. Но в «Ваалимаа» и «Ниирала» разрешат подавать заявления о предоставлении убежища.
«Правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и если явление не прекратится, граница может быть снова закрыта», — подчеркнула министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
Ранее Финляндия закрыла все пограничные пункты пропуска с Россией из‑за наплыва мигрантов из третьих стран. Они перестали работать 30 ноября. Пересекать границу в течение двух недель могли только грузовые автомашины.