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Финляндия откроет два пропускных пункта на границе с Россией

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:40

Власти Финляндии вновь откроют два пропускных пункта на границе с Россией. Об этом сообщил «Интерфакс».

С 14 декабря границу можно будет перейти через КПП «Ваалимаа» и «Ниирала». Они находятся на юго-востоке Финляндии и в северной Карелии соответственно.

По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, часть ранее введенных ограничений на пересечение границы с Россией сохранится. Но в «Ваалимаа» и «Ниирала» разрешат подавать заявления о предоставлении убежища.

«Правительство внимательно следит за событиями на восточной границе, и если явление не прекратится, граница может быть снова закрыта», — подчеркнула министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Ранее Финляндия закрыла все пограничные пункты пропуска с Россией из‑за наплыва мигрантов из третьих стран. Они перестали работать 30 ноября. Пересекать границу в течение двух недель могли только грузовые автомашины.

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