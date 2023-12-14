Брэдли Купера раскритиковали за фразу, предположительно, о Киллиане Мерфи

Следом Купер сказал то, что, как предположили пользователи, было адресовано Киллиану Мерфи: «Это не было похоже на то, что тебе позвонили, и через шесть месяцев ты собираешься это сделать. Это должно было занять годы». В одном из интервью исполнитель роли Роберта Оппенгеймера говорил, что на изучение и вживание в роль ему понадобилось шесть месяцев.