Брэдли Купера раскритиковали за фразу, предположительно, о Киллиане Мерфи

В сети раскритиковали Брэдли Купера за недовольство в отношении, как предполагается, Киллиана Мерфи. Фразу про звезду «Оппенгеймера» актер произнес в выпуске «Актеры об актерах» с Эммой Стоун.
Режиссер «Маэстро» и исполнитель главной роли говорил со Стоун о подготовке, которую она проделала для фильма «Бедные-несчастные». Производство обоих этих фильмов заняло по шесть лет. «Я понимаю, что вы не смогли бы снять «Бедных-несчастных», если бы у вас не было огромной подготовки, то же самое произошло с «Маэстро», — сказал Купер.
Следом Купер сказал то, что, как предположили пользователи, было адресовано Киллиану Мерфи: «Это не было похоже на то, что тебе позвонили, и через шесть месяцев ты собираешься это сделать. Это должно было занять годы». В одном из интервью исполнитель роли Роберта Оппенгеймера говорил, что на изучение и вживание в роль ему понадобилось шесть месяцев.
Пользователи негативно отреагировали на выпад в сторону Мерфи: «Киллиан настолько успешен и беззаботен, что это бесит других без какой‑либо причины».
«„Это не было похоже на то, что тебе позвонили, и через шесть месяцев ты собираешься это сделать“ — это тонкий намек на Оппенгеймера Киллиана»
«Мой отец однажды сказал, что никто в истории кино не хочет „Оскара“ больше, чем Брэдли Купер, и это, пожалуй, самое точное утверждение за всю историю»
«Я искренне думаю, что именно его [Мерфи] он имел в виду, потому что ясно, что Брэдли очень старается и так сильно этого [„Оскара“] хочет, и его бесит, что он не получит признания, потому что какой‑то парень, которого даже не волнует слава (Киллиан) справился лучше. Ну фу-фу»
Киллиан Мерфи тоже поучаствовал в интервью-шоу Variety «Актеры об актерах», поговорив со звездой «Барби» Марго Робби. Они обсудили работу над главными картинами этого года и их единовременные релизы, а Мерфи признался, что теперь знает, что такое мем.