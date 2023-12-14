Реклама
Новости

Брэдли Купера раскритиковали за фразу, предположительно, о Киллиане Мерфи

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:40

В сети раскритиковали Брэдли Купера за недовольство в отношении, как предполагается, Киллиана Мерфи. Фразу про звезду «Оппенгеймера» актер произнес в выпуске «Актеры об актерах» с Эммой Стоун.

Режиссер «Маэстро» и исполнитель главной роли говорил со Стоун о подготовке, которую она проделала для фильма «Бедные-несчастные». Производство обоих этих фильмов заняло по шесть лет. «Я понимаю, что вы не смогли бы снять «Бедных-несчастных», если бы у вас не было огромной подготовки, то же самое произошло с «Маэстро», — сказал Купер.

Следом Купер сказал то, что, как предположили пользователи, было адресовано Киллиану Мерфи: «Это не было похоже на то, что тебе позвонили, и через шесть месяцев ты собираешься это сделать. Это должно было занять годы». В одном из интервью исполнитель роли Роберта Оппенгеймера говорил, что на изучение и вживание в роль ему понадобилось шесть месяцев.

Пользователи негативно отреагировали на выпад в сторону Мерфи: «Киллиан настолько успешен и беззаботен, что это бесит других без какой‑либо причины».

«„Это не было похоже на то, что тебе позвонили, и через шесть месяцев ты собираешься это сделать“ — это тонкий намек на Оппенгеймера Киллиана»

1 из 3

«Мой отец однажды сказал, что никто в истории кино не хочет „Оскара“ больше, чем Брэдли Купер, и это, пожалуй, самое точное утверждение за всю историю»

2 из 3

«Я искренне думаю, что именно его [Мерфи] он имел в виду, потому что ясно, что Брэдли очень старается и так сильно этого [„Оскара“] хочет, и его бесит, что он не получит признания, потому что какой‑то парень, которого даже не волнует слава (Киллиан) справился лучше. Ну фу-фу»

3 из 3

Киллиан Мерфи тоже поучаствовал в интервью-шоу Variety «Актеры об актерах», поговорив со звездой «Барби» Марго Робби. Они обсудили работу над главными картинами этого года и их единовременные релизы, а Мерфи признался, что теперь знает, что такое мем.

расскажите друзьям
люди
Брэдли КуперЭмма СтоунРоберт ОппенгеймерКиллиан МерфиМарго Робби
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»