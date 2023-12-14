«Благие знамения» продлили на третий и последний сезон

Amazon продлил на третий и последний сезон сериал «Благие знамения» Нила Геймана. Об этом сообщает Deadline.
Изначально проект планировался как мини-сериал, в первом сезоне Гейман и Терри Пратчетт целиком экранизировали оригинальный роман, вышедший в 1990 году. Однако «Благие знамения» приобрели большую популярность, поэтому работа над ними продолжилась.
В основу второго сезона сериала легли идеи, которые авторы хотели перенести во вторую книгу (она не вышла). В нем к Азирафелю попадает архангел Гавриил, потерявший память, и теперь ангелу вместе с Кроули нужно в этом разобраться, а заодно не допустить раздора между раем и адом.
Гейман заявил, что очень рад завершить историю. Он также намекнул, что финальный сезон будет посвящен концу света.
«Первый сезон был посвящен предотвращению Армагеддона, опасным пророчествам и концу света. Второй сезон был милым и нежным, хотя, возможно, закончился не так радостно, как надеялись некоторые ангелы и демоны. Теперь, в третьем сезоне, мы снова будем иметь дело с концом света. Планы Армагеддона идут наперекосяк. Только Кроули и Азирафель, работая вместе, могут надеяться исправить ситуацию», — подчеркнул автор сериала.
В июле этого года Дэвид Теннант высказался в защиту «Благих знамений» из‑за обвинений в антихристианстве. «Люди очень любят обижаться. Они часто ищут, к чему бы прицепиться, не изучая, по сути, того, на что они жалуются», — сказал актер.
По его словам, на самом деле шоу очень уважительно относится к религиозным верованиям. «Идея, что сериал пропагандирует сатанизм, — это чушь. Ни к одному из персонажей из ада нельзя стремиться. Они ужасная кучка ничтожеств», — добавил Теннант.