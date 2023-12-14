«Благие знамения» продлили на третий и последний сезон

«Первый сезон был посвящен предотвращению Армагеддона, опасным пророчествам и концу света. Второй сезон был милым и нежным, хотя, возможно, закончился не так радостно, как надеялись некоторые ангелы и демоны. Теперь, в третьем сезоне, мы снова будем иметь дело с концом света. Планы Армагеддона идут наперекосяк. Только Кроули и Азирафель, работая вместе, могут надеяться исправить ситуацию», — подчеркнул автор сериала.