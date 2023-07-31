Дэвид Теннант высказался в защиту «Благих знамений» из‑за обвинений в антихристианстве

По его словам, на самом деле шоу очень уважительно относится к религиозным верованиям. «Идея, что сериал пропагандирует сатанизм, — это чушь. Ни к одному из персонажей из ада нельзя стремиться. Они — ужасная кучка ничтожеств», — добавил Теннант.