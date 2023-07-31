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Дэвид Теннант высказался в защиту «Благих знамений» из‑за обвинений в антихристианстве

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:45

Дэвид Теннант выступил в защиту сериала «Благие знамения» Нила Геймана. Проект обвиняют в антихристианстве.

«Люди очень любят обижаться. Они часто ищут, к чему бы прицепиться, не изучая, по сути, того, на что они жалуются», — сказал актер.

По его словам, на самом деле шоу очень уважительно относится к религиозным верованиям. «Идея, что сериал пропагандирует сатанизм, — это чушь. Ни к одному из персонажей из ада нельзя стремиться. Они — ужасная кучка ничтожеств», — добавил Теннант.

Еще в 2019 году 20 тыс. христиан подписали петицию, призывающую отменить сериал после первого сезона. Они отправили свою жалобу Netflix, хотя стриминг не имеет никакого отношения к сериалу. Его производством занимается Amazon Prime Video.

28 июля состоялась премьера новых серий «Благих знамений». Майкл Шин, Дэвид Теннант и Джон Хэмм вернулись к своим ролям — ангелу Азирафелю, демону Кроули и Гавриилу.

Во втором сезоне к Азирафелю попадает архангел Гавриил, потерявший память, и теперь ангелу вместе с Кроули нужно в этом разобраться, а заодно не допустить раздора между раем и адом.

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Дэвид ТеннантНил ГейманМайкл ШинДжон Хэмм
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