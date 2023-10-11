Председателя совета «Мемориала»* оштрафовали по делу о повторной дискредитации армии

Головинский суд Москвы признал виновным председателя совета «Мемориала»* Олега Орлова по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Ему назначили штраф в 150 тыс. рублей, сообщает ТАСС.
Гособвинение требовало оштрафовать Орлова на 250 тыс. рублей. Наказание по части 1 статьи 280.3 УК, по которой судили правозащитника, предполагает штрафы до 300 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев или до трех лет лишения свободы.
Орлов вину не признал. До вступления приговора в силу он останется под подпиской о невыезде.
Поводом для преследования стал репост в фейсбуке** Орлова его же статьи «Им хотелось фашизма. Они его получили». Изначально материал был опубликован французским изданием Mediapart 14 ноября 2022 года.
В марте 2023 года правозащитника задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде.
* «Мемориал» внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.