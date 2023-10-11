Председателя совета «Мемориала»* оштрафовали по делу о повторной дискредитации армии

Гособвинение требовало оштрафовать Орлова на 250 тыс. рублей. Наказание по части 1 статьи 280.3 УК, по которой судили правозащитника, предполагает штрафы до 300 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев или до трех лет лишения свободы.