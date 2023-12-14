Второй книжный магазин сообщил об отмене встречи с Асей Казанцевой

Это уже вторая отмена встречи с Казанцевой за неделю. 11 декабря мероприятие с журналисткой, намеченное на 13 декабря, отменил магазин «Читай-город». В книжной сети сослались на поступающие угрозы и забеспокоилась за безопасность Казанцевой и посетителей. Это произошло после того, как депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал предполагаемый домашний адрес и номер телефона журналистки. Он призвал «довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».