Второй книжный магазин сообщил об отмене встречи с Асей Казанцевой

Встреча научной журналистки Аси Казанцевой, которая планировалась в тверском книжном магазине «Абракнигабра», отменяется. Об этом Казанцева написала в своем телеграм-канале.
«Вы будете смеяться, но презентация в Твери тоже отменилась, ну или перенеслась на неопределенный срок. Соответственно, прямо сейчас никаких презентаций не ожидается. Мы непременно что‑нибудь придумаем, в крайнем случае будем собираться проповедовать о фолиевой кислоте подпольно, пароль „фолиевая“, отзыв „донор метильных групп“, но, видимо, уже после Нового года. Следите за рекламой», — заявила она.
В группе книжного магазина во «ВКонтакте» появилось сообщение, что встреча с Казанцевой переносится «на неопределенный срок». Причин переноса там не уточнили. Пост с анонсом мероприятия пропал из паблика книжного. Встреча была запланирована на 16 декабря.
Это уже вторая отмена встречи с Казанцевой за неделю. 11 декабря мероприятие с журналисткой, намеченное на 13 декабря, отменил магазин «Читай-город». В книжной сети сослались на поступающие угрозы и забеспокоилась за безопасность Казанцевой и посетителей. Это произошло после того, как депутат Госдумы Андрей Луговой опубликовал предполагаемый домашний адрес и номер телефона журналистки. Он призвал «довести до Аси, что предательство своей страны — это самый страшный грех».
Позже Казанцева сказала, что принципиального повышения угрозы для нее не произошло. «Эти адреса — из слитой базы „Яндекс Еды“, это просто все, куда я когда‑либо заказывала доставку пиццы; реально жила я только по одному из них, причем довольно давно», — отметила журналистка.