Адам Драйвер рассказал, что у его персонажа в «Звездных войнах» должна была быть совсем другая арка

«В 4-м эпизоде Вейдер предстает на экране полностью преданным темной стороне, но к последнему фильму трилогии он становится более уязвимым и слабым. Для моего персонажа Абрамс хотел начать с обратного. Герой Кайло, сомневающийся и потерянный в начале 7-го эпизода, к концу трилогии должен был полностью отдаться темной стороне», — объяснил Драйвер.