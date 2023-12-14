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Адам Драйвер рассказал, что у его персонажа в «Звездных войнах» должна была быть совсем другая арка

Александр Голиков
Сегодня в 15:45

Адам Драйвер, сыгравший Кайло Рена в трилогии сиквелов «Звездных войн», рассказал, что изначально злодей не должен был искупить свою вину в конце 9-го эпизода. Актер поделился подробностями своей роли в программе «The Rich Eisen Show».

По его словам, изначальная идея режиссера Джей Джей Абрамса заключалась в том, что сюжетная арка Кайло должна быть зеркальным отражением пути Дарта Вейдера в оригинальной трилогии.

«В 4-м эпизоде Вейдер предстает на экране полностью преданным темной стороне, но к последнему фильму трилогии он становится более уязвимым и слабым. Для моего персонажа Абрамс хотел начать с обратного. Герой Кайло, сомневающийся и потерянный в начале 7-го эпизода, к концу трилогии должен был полностью отдаться темной стороне», — объяснил Драйвер.

«Я старался держать эту сюжетную линию в уме, хотя в конце концов все несколько раз поменялось в процессе съемок», — добавил актер. Драйвер исполнил роль Кайло Рена в фильмах «Пробуждение Силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход».

Последний фильм франшизы вышел в 2019 году и вызвал неоднозначную реакцию среди критиков и зрителей. Пользователи Rotten Tomatoes даже заподозрили сайт в «заморозке» зрительского рейтинга картины.

В своей рецензии Станислав Зельвенский объяснил, почему, по его мнению, «Скайуокер. Восход» стал удачным окончанием трилогии.

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