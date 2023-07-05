The New Yorker: на фоне успеха «Барби» Mattel разрабатывает еще 45 картин об игрушках

Американский журнал The New Yorker изучил стратегию Mattel и выяснил, что компания запустила в разработку 45 лент о своих игрушках. Все потому, что «Барби», хоть и еще не вышла в прокат, уже захватила интернет-пространство.
Помимо кукол Барби Mattel выпускает, например, паровозики Thomas & Friends, куклы Monster High и Ever After High, машинки Hot Wheels, фигурки с героями фильмов про Бэтмена и Супермена, с персонажами из «Гарри Поттера», «Лиги справедливости» и многое другое.
Официально Mattel объявила о разработке тринадцати лент. Главными героями в них станут, в частности, Хи-мэн, Полли Покет и фиолетовый динозавр Барни. Будут это именно фильмы или анимационные картины, не уточняется.
Всего в разработке находится 45 проектов, утверждает The New Yorker. Одним из них может стать фильм про майора Мэтта Мейсона — вымышленного астронавта, который известен своим полетом на луну и тем, что вдохновил Pixar на создание Базза Лайтера — одного из главных героев франшизы «История игрушек».
Подробности о кинокартине The New Yorker не приводит. Но если верить тому, что журналу удалось узнать, Mattel рассчитывает уговорить Тома Хэнкса сыграть главную роль.
Фильм Греты Гервиг «Барби» выйдет в кинотеатрах 21 июля. «Афиша Daily» рассказывала, как создателям удалось покорить соцсети еще до выхода в широкий прокат.