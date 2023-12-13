Дональд Трамп продаст кусочки костюма, в котором его арестовали

Бывший президент США и предприниматель Дональд Трамп решил распродать по кусочкам костюм, в котором его арестовали в августе 2023 года. Об этом сообщило РИА «Новости».
Трамп выставил на продажу NFT фотоснимка, сделанного в полицейском участке. Стоимость токена составит 99 долларов. Покупателям 47 таких NFT экс-президент пообещал прислать фрагмент своего костюма, а также реальную копию фотографии.
«Это был отличный костюм, поверьте мне, по-настоящему хороший костюм. Он весь разрезан, и вы получите кусочек его», — заявил политик.
Трамп также намерен пригласить покупателей кусочков костюма, общая стоимость которых составит 4653 доллара, на ужин в резиденции Мар-а-Лаго во флоридском Палм-Бич.
Экс-глава США предложил пакет за 9900 долларов (столько стоят 100 NFT). Его обладатели смогут посетить торжественный ужин в Мар-а-Лаго, а также коктейльный прием с участием Трампа. Они получат две карточки: одну с фрагментом костюма, а другую — с автографом и элементом галстука Трампа.
VIP-предложением смогут воспользоваться только 200 человек. Каждый из них должен будет купить 100 токенов за один раз и оплатить их криптовалютой.
Дональда Трампа арестовали в Атланте 25 августа 2023 года в связи с обвинением во вмешательстве в президентские выборы. Экс-президент сам сдался властям, после чего пробыл в тюрьме округа Фултон около 20 минут. Затем его отпустили под залог.