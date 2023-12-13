Дональд Трамп продаст кусочки костюма, в котором его арестовали

Дональда Трампа арестовали в Атланте 25 августа 2023 года в связи с обвинением во вмешательстве в президентские выборы. Экс-президент сам сдался властям, после чего пробыл в тюрьме округа Фултон около 20 минут. Затем его отпустили под залог.