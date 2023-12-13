«Слишком рано»: создатели и актеры «Бруклина 9-9» прощаются с коллегой Андре Броэром

Терри Крюс, известный по роли лейтенанта Терри Джеффордса в «Бруклине 9-9», назвал кончину Броэра слишком преждевременной. «Для меня было большой честью знать тебя, смеяться вместе с тобой, работать с тобой и делить восемь славных лет, наблюдая за твоим незаменимым талантом. Это больно. Ты покинул нас слишком рано. Ты научил меня очень многому. Я буду вечно благодарен за знакомство с тобой», — написал актер. Он добавил, что Броуэр — пример «хорошо прожитой жизни».