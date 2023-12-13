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«Слишком рано»: создатели и актеры «Бруклина 9-9» прощаются с коллегой Андре Броэром

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:57

11 декабря в возрасте 61 года умер американский актер Андре Броэр, сыгравший капитана Рэймонда Холта в ситкоме «Бруклин 9-9». Его коллеги по съемочным площадкам выразили соболезнования близким и попрощались с ним.

Терри Крюс, известный по роли лейтенанта Терри Джеффордса в «Бруклине 9-9», назвал кончину Броэра слишком преждевременной. «Для меня было большой честью знать тебя, смеяться вместе с тобой, работать с тобой и делить восемь славных лет, наблюдая за твоим незаменимым талантом. Это больно. Ты покинул нас слишком рано. Ты научил меня очень многому. Я буду вечно благодарен за знакомство с тобой», — написал актер. Он добавил, что Броуэр — пример «хорошо прожитой жизни».

Первым появлением Броэра на экране стала роль солдата в фильме «Слава» 1990 года. С того момента он сыграл в шоу «Доктор Хаус», «Хорошая борьба», «Новенькая», а также в фильмах «Солт», «Мгла», «Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера», «Первобытный страх» и других. Роль в комедийном сериале «Бруклин 9-9» стала знаковой для актера, прибавив ему поклонников.

Отрывки с разными персонажам Броэра за всю карьеру

Исполнительные продюсеры «Бруклин 9-9», в том числе соавторы Дэн Гур и Майкл Шур, сказали, как им повезло работать с Броэром. «Он был одним из самых талантливых драматических актеров в истории, а затем решил попробовать себя в комедии и мгновенно стал одним из самых смешных людей, когда‑либо занимавшихся комедией. <…> У него была самая большая, самая яркая, самая чудесная улыбка», — поделились они.

Марк Эван Джексон, сыгравший телевизионного мужа персонажа Брэра, назвал коллегу легендой и гением. Он выложил совместную фотографию со съемок и подписал «О капитан. Мой капитан».

Челси Перетти сыграла в сериале помощницу Брауэра. Она скучает по «нежному тону» голоса Броэра и считает актера «воплощением тихой глубокой воды». «Я всегда буду дорожить нашими разговорами и теми моментами, когда я висела в дверном проеме и преграждала тебе выход, а еще безумной возможностью быть твоим приятельницей», — сказала она.

Соболезнования и теплые слова о Броэре написали актеры Дирк Блокер и Джоэл Маккиннон Миллер (детективы Хичкок и Скалли). Телеканалы Fox (1-5 сезоны «Бруклина 9-9») и NBC (6-8 сезоны), а также Universal Television присоединились к остальным заявлениям.

Джо Ло Трульо (детектив Чарльз Бойл) отметил любовь коллеги ко своей жене Эми и трем сыновьям: каждые выходные во время съемок он возвращался домой, чтобы побыть с ними. «Андре умел петь, и часто делал это за обедом, исполняя песни басом в своей гримерке под любую новую музыку, которую находил», — вспомнил он. Поначалу было странно слышать пение во весь голос из‑за закрытых дверей, признал Ло Трульо, но потом просто стало ясно — «этот человек состоит из песен».

Джоэл Маккиннон Миллер показал закадровую фотографию Броуэра между дублями «Бруклина 9-9»

© Фото: joelmckmiller/Instagram*
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Челси Перетти тоже выложила снимок со съемок сериала, где Броуэр позирует с портретом своего персонажа

© Фото: chelsanity/Instagram*
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Мелисса Фумеро, сыгравшая протеже капитана полиции Эми Сантьяго, опубликовала фотографию пустого рабочего стола Холта

© Фото: melissafumero/Instagram*
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Броэр родился в 1962 году в Чикаго. Он окончил Стэнфордский университет, а затем поступил на драматическое отделение Джульярдской школы в Нью-Йорке. В 1998 году актер стал обладателем премии «Эмми» за роль детектива Фрэнка Пемблтона в сериале NBC «Убойный отдел». Спустя восемь лет он получил еще одну статуэтку, сыграв главного преступника в сериале FX «Вор». Он умер после непродолжительной болезни.

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