Умер актер сериала «Бруклин 9-9» Андре Броэр

Американский актер Андре Броэр скончался в возрасте 61 года. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Об этом сообщил Variety со ссылкой на пресс-секретаря Броэра Дженнифер Аллен.
Броэр был известен в первую очередь благодаря роли капитана полиции Реймонда Холта в комедийном сериале «Бруклин 9-9», выходившего с 2013 по 2021 год. Стоический и серьезный характер его персонажа вкупе с глубокой человечностью сделали Холта любимцем среди поклонников шоу.
В 1998 году актер стал обладателем премии «Эмми» за роль детектива Фрэнка Пемблтона в сериале NBC «Убойный отдел». Спустя восемь лет он получил еще одну статуэтку, сыграв главного преступника в сериале FX «Вор».
Броэр родился в 1962 году в Чикаго. Он окончил Стэнфордский университет, а затем поступил на драматическое отделение Джульярдской школы в Нью-Йорке.
Его первым появлением на экране стала роль солдата в фильме «Слава» 1990 года. С того момента актер сыграл в шоу «Доктор Хаус», «Хорошая борьба», «Новенькая», а также в фильмах «Солт», «Мгла», «Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера», «Первобытный страх» и других проектах.