Умер актер сериала «Бруклин 9-9» Андре Броэр

Его первым появлением на экране стала роль солдата в фильме «Слава» 1990 года. С того момента актер сыграл в шоу «Доктор Хаус», «Хорошая борьба», «Новенькая», а также в фильмах «Солт», «Мгла», «Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера», «Первобытный страх» и других проектах.