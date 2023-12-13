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Возвращение Тай Лунга в первом трейлере «Кунг-фу Панды-4»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:25

Peacock Kids опубликовала первый трейлер «Кунг-фу Панды-4». Премьера мультфильма состоится 8 марта.

В ролике показано возвращение нескольких персонажей франшизы, включая главного злодея оригинальной ленты Тай Лунга. Однако в видео говорится, что он будет быстро побежден колдуньей по имени Хамелеон, которая примет его форму и поглотит силу.

По сюжету «Кунг-фу Панды-4» По, став духовным наставником и нуждаясь в преемнике на должности Воина Дракона, познакомится с лисицей Чжэнь. Пока они сближаются друг с другом, Хамелеон призывает множество злодеев из прошлого.

В мультфильме снялись Джек Блэк (Мастер По), Дастин Хоффман (Мастер Шифу), Аквафина (Чжэнь), Виола Дэвис (Хамелеон), Ке Хюи Кван (Хань), Иэн МакШейн (Тай Лунг), Брайан Крэнстон (Ли Шань) и Джеймс Хонг (господин Пинг).

Блэк не только повторил роль По, но и написал саундтрек к грядущей ленте вместе со своей группой Tenacious D. Песня прозвучит в титрах.

В качестве режиссера выступил Майк Митчелл («Шрэк навсегда», «Тролли»), а сорежиссерки — Стефани Стайн (постановщица «Шрэка-4»).

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Джек БлэкДастин ХоффманИэн МакшейнБрайан КрэнстонДжеймс ХонгМайк Митчелл
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