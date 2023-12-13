Возвращение Тай Лунга в первом трейлере «Кунг-фу Панды-4»

Peacock Kids опубликовала первый трейлер «Кунг-фу Панды-4». Премьера мультфильма состоится 8 марта.
В ролике показано возвращение нескольких персонажей франшизы, включая главного злодея оригинальной ленты Тай Лунга. Однако в видео говорится, что он будет быстро побежден колдуньей по имени Хамелеон, которая примет его форму и поглотит силу.
По сюжету «Кунг-фу Панды-4» По, став духовным наставником и нуждаясь в преемнике на должности Воина Дракона, познакомится с лисицей Чжэнь. Пока они сближаются друг с другом, Хамелеон призывает множество злодеев из прошлого.
В мультфильме снялись Джек Блэк (Мастер По), Дастин Хоффман (Мастер Шифу), Аквафина (Чжэнь), Виола Дэвис (Хамелеон), Ке Хюи Кван (Хань), Иэн МакШейн (Тай Лунг), Брайан Крэнстон (Ли Шань) и Джеймс Хонг (господин Пинг).
Блэк не только повторил роль По, но и написал саундтрек к грядущей ленте вместе со своей группой Tenacious D. Песня прозвучит в титрах.
В качестве режиссера выступил Майк Митчелл («Шрэк навсегда», «Тролли»), а сорежиссерки — Стефани Стайн (постановщица «Шрэка-4»).